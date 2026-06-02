Ексрегионален министър: Случаят Баба Алино е бил възможен заради чиновници на ниско ниво

Преписка за случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна изобщо не е достигала до мен като регионален министър. Но в земеделското министерство имаше работна група във връзка със сигнал до колегата Иван Христанов за незаконна сеч в същата местност и доколкото си спомням тя приключи с мнение сигналът да се прати на прокуратурата. Това каза в предаването „Лице в лице" по Би Ти Ви министърът на регионалното развитие в кабинета „Гюров" Николай Найденов.

Според него инвеститорът в този незаконен град просто е решил, че може да сече дървета и да строи, но това е станало с помощта на чиновници на сравнително ниско ниво, които са му помагали да преодолява забраните.

„Аз още когато бях зам.-министър в кабинета „Дянков" получавах много сигнали за шефката на ДНСК Варна. Тя съдейства за изчезването на цял плаж, за да се появи рибарско пристанище. Случаят тогава стигна до европейската прокуратура. Исках да я уволня, но процедурата изискваше първо на място да отиде инспекторатът на МРРБ. А той излезе с решение тя да получи мъмрене. Министър Шишков наистина я уволни, но гопожата е вече пред пенсия, тъй че и да я върне съдът на поста, тя вероятно няма да стои дълго на него", каза Найденов.

Според него има документна измама с удостоверенията за търпимост. Там действително има две-три стари сгради отпреди 2001 г., но когато издава удостоверение за търпимост всеки главен архитект би се поинтересува за какво точно става дума, ще поиска заснемане и други процедури. С това удостоверение инвеститорът е отишъл в кадастъра и покрай старите сгради е поискал да му нанесат и новите, което е направено. А всичко това би могло да стане само с помощта на чиновник, обясни Найденов.