Прокурорският син продължава с юмруците и в затвора. За 10 дни 2 пъти се сбил (Обзор)

Заради агресията си при предишните си престои зад решетките Васил Михайлов много пъти беше наказван с карцер, лишаване от колети и от участия в колективни мероприятия

22-годишният прокурорски син Васил Михайлов, който е в затвора едва от 10 дни, вече е успял да натрупа три нарушения зад решетките. За това управата на затвора в Бобов дол, където се намира младежът, е поискала режимът му на изтърпяване на наказанието от общ да стане по-тежък, при който вече има доста ограничения. За поредните изцепки на прокурорския син съобщи във вторник правосъдният министър Николай Найденов.

Първото нарушение било още при пристигането му. Васил отказал да бъде тестван за алкохол. Второто било коронният му номер - набиване на друг лишен от свобода. Третото - също бой във вторник сутринта.

Новината, че укривалият се 11 месеца от правосъдието младеж продължава с агресията зад решетките, не е голяма изненада. Първото му отиване в затвора в Бобов дол през 2023 г. беше санкция заради насилието и арогантното поведение, което демонстрираше в софийския. При предишните му престои и в двата затвора той натрупа сериозен актив от провинения. В Бобов дол например беше издълбал дупка в стената, нарисувал свастика и се подписал като Васил Ламята. Докато беше в ареста в Кюстендил, задържан заради побоя на приятелката си, запали одеялото си и за малко да опожари килията.

За своите провинения в софийския затвор Васил е лежал няколко пъти в карцер. През 2024 г. 14 дни прекарва в наказателната килия, когато нападнал в спалното помещение на първия етаж новонастанен арестант от 11-а група. Веднага щом новият затворник бил настанен, в килията влязъл Васил с още един. Те заповядали на другите да излязат, залостили вратата и нанесли ритници и юмруци по тялото и главата на жертвата си. После излезли, но повторили боя по-късно през деня. Тогава Васил му наредил да му преведе 10 хил. лв., за да не го бие. Впоследствие други затворници предупредили набития да си трае, защото Михайлов и още един командвали всички. След два дни прокурорският син отново нашамарил изнудвания затворник. Освен плесници го ударил с дръжка на метла няколко пъти по краката. В следващите дни тормозът продължил - бъркал му с пръсти в гърлото, душил го, разкървавил му носа. След дни тормоз затворникът най-после се оплакал и Васил бил наказан с 14 дни карцер.

Същата възпитателна мярка получава и месец по-рано, в края на 2023 г., но тогава наказателната килия му се разминава, защото съдът я отменя. Причината за санкцията е бой в спалното помещение на 8-а група, където Васил повикал арестант, който по това време бил в кухненския бокс. Когато той се явил, го набил и му разкъсал дясното ухо. Съдът обаче отменя наказанието, защото нито един от арестантите не свидетелствал, освен това от камерите в коридора не се разбирало да има бой в килиите. Виждало се само как различни хора влизат и излизат. Васил има и няколко престоя в карцер от по 10, 7 и 5 денонощия.

Във вторник вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че е изпратил до временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова материалите за баща му - прокурора Бисер Михайлов. От тях се очаква да стане ясно има ли данни той да е помагал в укриването на своя син.

