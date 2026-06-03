Не дипломат, а упорит бизнесмен ни праща Тръмп за посланик (Обзор)

Дъглас Холдър няма опит във външната политика, бил е член на Камарата на представителите във Флорида

Упорит в работата бизнесмен и бивш член на Камарата на представителите на Флорида - това е Дъглас Холдър, който е номинацията на Доналд Тръмп за нов посланик на САЩ в България.

Холдър определено е нетипичен избор - политик на местно щатско ниво, чиито интереси през годините са икономика, туризъм и търговия, дерегулация и инфраструктура, а не геополитика или международни отношения.

Роден през 1966 г. в Мариета, щата Джорджия, Дъг завършва политически науки в Държавния университет в Среден Тенеси през 1990 г. Преди да влезе в политиката, Холдър е бил бизнесмен в сектора на пластмасовите суровини, като решава да се премести във Флорида, за да се развива в сферата на недвижимите имоти.

Политическата кариера на Дъг започва през 2006 г. Тогава дългогодишната републиканка от щатската Камара на представителите на Флорида Нанси Детерт не успява да се кандидатира отново поради ограничение на мандатите и Холдър се пробва в нейния 70-и район. По това време той дава 400 хил. долара от личните си пари за предизборната си кампания, което кара някои да го обвинят, че иска да си купи поста. Други го упрекват, че не е от Флорида и не познава местните проблеми.

Въпреки това Холдър печели предварителния вот, а след това и надпреварата срещу демократа Дейвид Шапиро. През годините Дъг явно печели доверието на местните избиратели, тъй като напуска щатската Камара на представителите чак през 2014 г. За него Детерт коментира: “Наблюдавах как Дъг се развива в работата си. Той е много уважаван в Талахаси”. Колегите му го описват като упорит и усърден в това, с което се захване.

Бизнесменът и политикът в него явно вървят ръка за ръка предвид законодателствата, по които Холдър работи през годините. Като зам. - председател на комисията по туризъм, той се фокусира върху това да го развива като ключов икономически сектор във Флорида, да стимулира местния бизнес. Присъщо за повечето утвърдили се във времето лоялни републиканци, Дъг е привърженик на Втората поправка в Конституцията на САЩ, тъй като членува в Националната стрелкова асоциация, която

защитава свободното притежание на оръжие

Единственият път, когато Холдър е по-остро критикуван, е заради това, че се застъпва за разрешаването на сондаж много близо до бреговете на Флорида. По същото време се вихри екокатастрофа - мащабен нефтен разлив в Мексиканския залив от експлозия на нефтената платформа Deepwater Horizon. След този инцидент Холдър променя позицията си по въпроса за сондажа и се застъпва за по-строги ограничения. През 2014 г. Дъг излиза от политиката и се връща в частния сектор, като е съосновател на консултантската и лобистка фирма The Legis Group. Прави опит да се кандидатира за щатски сенатор през 2018 г., но не успява да спечели предварителния републикански вот.

Номинацията на Тръмп трябва да бъде одобрена от Сената,

а ако това стане, Холдър може би ще бъде началото на нова вълна на американската дипломация у нас. Той се различава коренно от досегашните посланици - всички от които дългогодишни дипломати към Държавния департамент.

Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ у нас Мартин Макдауъл например има доста опит по въпросите на Южна и Централна Европа. Последният пълномощен посланик - Кенет Мертен, който подаде оставка в началото на 2025 г. заради смяната на администрациите, се считаше за един от най-опитните дипломати на САЩ. Предшественичката му Херо Мустафа беше експерт с опит от най-горещите точки на света, а Ерик Рубин имаше дълбоки познания за Източноевропейския регион. Интересен момент е, че докато Дъг е част от щатската Камара на представителите във Флорида, там е и настоящият държавен секретар Марко Рубио - по онова време неин говорител. Реално те се засичат само за период от две години - между 2006 и 2008 г., като няма публична информация за по-значими отношения между двамата.