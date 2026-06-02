Няма пари – спират покупката на ракети за F-16 за 957 млн. долара (Обзор)

Не били предвидени нито за тази, нито за следващата година, каза военният министър Димитър Стоянов в Хасково

България няма достатъчно пари, с които да купи нови 125 ракети за изтребителите F-16. Това заяви в Хасково военният министър Димитър Стоянов.

В понеделник стана ясно, че Пентагонът е одобрил продажбата на въоръжение за армията ни на стойност 957 млн. долара. Става въпрос за ракети въздух-въздух AIM-120C-8 AMRAAM, пет секции за насочването им и четири ракети AIM-9X Block II, смятани за най-модерните за близък бой между самолети.

Към ракетите има оборудване, софтуер, услуги и други елементи. Заедно с тях поръчката за втората осмица изтребители F-16 щеше да стигне до 2,63 млрд. долара. Сделката за вторите осем самолета бе сключена през април 2022 г.

Министър Стоянов обясни, че покупката на ракетите ще бъде ревизирана, защото в момента армията няма достатъчно финансиране за нея. Освен това той е категоричен, че засега нямало нужда от толкова голям брой ракети.

“Не са предвидени пари нито тази година, нито следващата. Категорично такъв договор няма да има”, каза Стоянов, след като се включи в честванията за Деня на Ботев в Хасково.

Той уточни, че решението на Конгреса на САЩ представлява единствено разрешение за потенциална продажба, а не подписан договор.

В момента самолетите F-16 извършват само тренировъчни полети и не участват в защитата на родното въздушно пространство. Няма и пряка опасност, която да изисква спешна нужда от повече ракети за тях, а и те вече имат налични.

Че финансирането за армията е недостатъчно, бе и основен акцент в Доклада за състоянието на отбраната, който по-рано тази година бе представен от началника на отбраната адм. Емил Ефтимов.

Военният министър пък бе категоричен, че тази година БВП за отбрана ще бъде не по-малко от 2,14% в бюджета. Това отговаря на целта, която НАТО си постави през юни миналата година - до 2035 г. всички страни от Алианса да имат БВП за отбрана от поне 5% - 3,5% основни разходи и 1,5%, свързани с отбраната.

“Миналата година разходите за отбрана бяха около 2,13% от БВП. Поет е ангажимент пред нашите партньори от НАТО те да продължат да нарастват, така че няма да бъдат по-малко и през настоящата година”, обясни министър Стоянов.

Сега най-напреднали са проектите за придобиване на 3D радари и 155-милиметрови гаубици.

От ключово значение за модернизацията на българските въоръжени сили е “пенсионирането” на съветската техника и закупуването именно на 3D радарите, противовъздушна отбрана и противокорабни ракети. Проектите вече са подготвени, но зависят пряко от приемането на редовен бюджет за годината, в който да бъдат вписани и военните проекти, за които страната ще използва заема от над 3,2 млрд. евро по механизма за инвестиции в отбраната SAFE.