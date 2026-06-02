800 хил. пенсионери официално бедни и след 1 юли (Обзор)

От минималната пенсия няма да се вземат 2,39 евро

Минималната пенсия ще е 347,51 евро от 1 юли. Тя ще се вдигне със 7,8% от сегашния размер - 322,37 евро, решиха на второ четене депутатите от бюджетната комисия. Така за нея няма да важи предложението ковид добавките да не се осъвременяват. Въпреки това над 800 хил. пенсионери ще останат официално бедни от 1 юли. На тях няма да им стигнат 43,12 евро, за да минат официалната линия на бедност от 390,63 евро.

“Няма да им стигат 43 евро на месец да си платят сметките, храната и лекарствата. Това е дефиницията за линията на бедност”, каза лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев. И предложи да има доплащане за тях, за да стигнат тази сума. По негови сметки, за да се случи това, ще са нужни 88 млн. евро на месец, а за 6 месеца - около 528 млн. евро.

За останалите пенсионери обаче пенсиите няма да се вдигнат със 7,8%, а с по-малко. Причината е, че в бюджетната комисия мина предложението на ПБ ковид добавката да не се осъвременява. Това ще доведе до 2,39 евро по-малко увеличение за пенсионерите. Освен това още от 1 юли тази година във формулата за пенсиите вече няма да се включва т. нар. ковид добавка от 30,68 (старите 60 лв.). Така ще се спестят едва 30 млн. евро до края на годината. Не всички пенсионери ще умрат от глад без тези 2 евро на месец, каза шефът на временната бюджетна комисия Константин Проданов. Той обясни, че нямало нищо да се взема, защото пенсиите се вдигали по швейцарското правило, а ковид бонусът нямал нищо общо с индивидуалния принос на хората, а ковид отдавна минал. В редовния бюджет пък щяло има някакъв тип добавка “Иран”, но тя ще е таргетирана по друг начин. Ще има промени и при възнагражденията на депутатите и в съдебната власт. Опозицията гласува “против” с мотива, че тези 30 млн. евро можеха да се вземат от мафията, а не от най-уязвимите хора.

