Уволнен инспектор се обяви за “бушон” по скандала с Баба Алино във Варна (Обзор)

Етичната комисия на Камарата на строителите проверява "КУБ корпорация" като техен член, след това ще реши дали да я изключи

Министър Иван Демерджиев: Има данни за политическа намеса в случая с незаконното строителство, службите разследват дали е извършвана и друга престъпна дейност. Олег Невзоров вероятно е извън България

Не стихва скандалът около незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна.

Във вторник отстраненият служител от отдел "Строителен контрол" Делян Грудев категорично отрече да има вина за случилото се. На пресконференция пред сградата на община Варна той заяви, че станал "бушон" на скандала, без да има отношение към спорни преписки.

Грудев показа документи, че е назначен в строителния контрол през декември 2025 г. Твърди, че е посетил Баба Алино за първи път при съвместна акция на полицията и общинските служители през март 2026-а. Той настоя всички документи и доклади по случая да бъдат оповестени, за да стане ясно кой и кога е бил информиран за строителството.

За освобождаването си научил на 28 май, от която дата е и заповедта, в която е посочено, че договорът му се прекратява в срока на изпитване. "Аз не съм подписал, че съм съгласен", допълни Грудев.

По-късно стана ясно, че кметът Благомир Коцев е освободил от поста председател на Експертния съвет по устройство на територията арх. Кристиян Саралиев. На поста е назначен главният архитект на район "Одесос" Венелин Марков.

Председателят на Областното представителство на камарата на строителите във Варна Светослав Жеков пък заяви, че извършват своя проверка на дейността на "КУБ корпорация" в местността Баба Алино. По думите му сигналът е постъпил преди два месеца от председателя на общинския съвет. От националното ръководство на камарата са потвърдили, че "КУБ корпорация" е член на организацията и фигурира в Централния професионален регистър на строителя. Жеков уточни, че Етичната комисия на камарата ще разгледа всички документи и ще изслуша позицията на компанията и тогава ще реши дали дружеството да остане член, или да бъде изключено.

"Ако се стигне до изключване, това ще е ясен знак, че строителният бранш не толерира незаконни практики", заяви той.

На този фон бившият кмет на Варна Иван Портних се включи в дебата. Той отхвърли всякаква отговорност за изграждането на комплекса. Според него опитите на настоящото ръководство на общината да фокусира вниманието върху удостоверенията за търпимост отклоняват общественото внимание от същинския проблем – масовото строителство, което според него се е развихрило след 2023 г.

Портних припомни, че през 2016 г. е спрял процедура за по-мащабен устройствен проект в района. Посочи, че през 2023 г. е освободил тогавашния главен архитект Виктор Бузев заради подобни казуси, но той бил върнат в администрацията след идването на Благомир Коцев.

Бившият кмет насочи вниманието и към район "Приморски", защото именно там е минавала голяма част от административната процедура. Той отправи и ново предупреждение, че на стотици метри от Баба Алино в момента се развива

друго мащабно строителство върху терен, който бил горска територия

И министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отново коментира скандалите във Варна: "Има данни за определена намеса на политическо ниво, но това трябва да го провери председателят на ДАНС, а също и за пране на пари. Бизнесменът Олег Невзоров, който е сред инвеститорите, вероятно се намира извън България."

По думите му решението на бившия шеф на ДАНС Деньо Денев за отмяна на заповедта за експулсиране на украинския бизнесмен е било взето, без да бъде спазен необходимият ред и без наличието на информация, която да го оправдае.

"С помощта на останалите служби изследваме дейността на тези хора в България. - дали са замесени, или съществува съмнение да са замесени в друга престъпна дейност.

Строителството е само върхът на айсберга",

обясни той. Демерджиев посочи, че по случая се работи активно и към момента има множество преписки в различен етап на развитие. Част от материалите вече са изпратени в прокуратурата, а по останалите проверки продължават да се събират данни.

"Интересно е, че има данни, че не са били допускани на проверка общински служители. Но в същото време няма данни да са търсили съдействие през цялото това време от полицията", уточни Демерджиев пред "Нова". Това е довело до забавяне на институционалната реакция и е оставило без отговор редица въпроси около контрола върху територията.

След като е било поискано съдействие от МВР, на място са извършени проверки, чиито резултати вече са известни на разследващите органи.