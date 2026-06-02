Правителството все пак ще изтегли голям заем, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов

Правителството ще изтегли голям заем на стойност 3,8 млрд. евро, но това ще стане с предложение на Министерския съвет, а не с поправки на удължителния закон за бюджета внесени през депутат.

Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ.

Ще теглим голям заем, но не през депутат, а с решение на Министерски съвет, каза той.

Часове по-рано управляващите оттеглиха предложенията за увеличаване на тавана на дълга с още до 3,8 млрд. евро, което мнозина разчетоха като реакция на натиска от страна на опозицията. От "Продължаваме промяната" предупредиха, че ще сезират Конституционния съд, ако текстовете бъдат приети в този им вид. Причината обаче е, че тегленето на дългове трябва да бъде предложено от правителството, не от депутати.

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от "Прогресивна България" обяви след разговор с финансовия министър Гълъб Донев, че предложението за нов заем се оттегля. По думите му решението е взето след критиките към процедурата и начина, по който се предлага увеличаването на дълга.

От думите на Пеканов обаче стана ясно, че управляващите променят механизма, не и намерението си. Новият заем ще бъде теглен за покриване на текущи нужди, като процедурата ще бъде организирана така, че да не може да бъде атакувана пред Конституционния съд.

Още по време на заседанието Проданов намекна за подобен сценарий. Той посочи, че предложенията за увеличаване на тавана на дълга ще бъдат внесени на по-късен етап от Министерския съвет, придружени от необходимата обосновка, така че да бъдат спазени законовите изисквания.

В началото на заседанието лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев предупреди, че според Конституцията народен представител не може да предлага поемане на нов държавен дълг. Той заяви, че ако подобни мерки бъдат прокарани през парламента по този начин, партията ще сезира Конституционния съд.

"Виждането на юридическия екип на финансовото министерство е, че процедурата е правно допустима, но приемаме съображенията, че това създава прецедент - депутат да предлага такива промени. Затова се разбрахме с МФ ние да оттеглим формално предложенията си за дълга", каза Проданов.

Той допълни: "Министерският съвет поема ангажимент да внесе предложението за повишаване на тавана на дълга, така че депутатите да могат да се запознаят с него обосновано, макар и по ускорена процедура. Вярвам, че това е удовлетворително."

Още преди заседанието представители на опозицията разкритикуваха намерението за увеличаване на дълга над заложения в удължителния бюджет лимит и поискаха по-подробни мотиви за необходимостта от ново финансиране.