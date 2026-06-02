Два трамвая се блъснаха в района на столичната Централна гара

СНИМКА: Фейсбук/ Margaritka Malinova

Катастрофа между два трамвая е станала в района на Централна гара, на кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, съобщиха от „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Ударът е между трамваи от линии №3 и №13. При инцидента няма пострадали пътници. 

От Столичният електротранспорт уточниха, че единият трамвай е бил учебен и е управляван от млад водач в процес на обучение, който се е движел с наставник. Причината за произшествието е субективна грешка на младия водач, който е ударил движещия се пред него трамвай отзад. В резултат на удара предното стъкло на единия трамвай е счупено, пише БТА. 

Движението на трамваите в участъка е било временно спряно, но вече е възстановено.

