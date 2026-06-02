Вижте какво решава правителството на 3 юни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 3 юни, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за одобряване на съществено отклонение от проекта на Спогодба между Република България и Княжество Андора за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане, одобрен като основа за водене на преговори с решение по т. 9 от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 29 октомври

2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Постановление за условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи по чл. 4а, ал. 1 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за приемане на Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Първо изменение и потвърждаване на Споразумението за финансов принос между Европейския съюз и Република България по отношение на раздел „Държава членка" по програма InvestEU.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, част „Кохезионна политика", което ще се проведе на 4 и 5 юни 2026 г. в гр. Никозия.

Внася: заместник министър-председателят

6. Проект на Решение за одобряване позициите на Република България , от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи", част „Вътрешни работи", което ще се проведе на 4 юни 2026 г. в гр. Люксембург, Люксембург.

Внася: министърът на вътрешните работи

7. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на решение относно приемане на проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари".

Внася: министърът на отбраната

8. Проект на Решение за одобряване позициите на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие", което ще се проведе на 5 юни 2026 г., в Люксембург.

Внася: министърът на правосъдието

9. Проект на Решение за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година.

Внася: министърът на образованието и науката

10. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика част „Транспорт", което ще се проведе на 8 юни 2026 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

11. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

12. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията