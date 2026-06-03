Ще ремонтират ли язовир „Огоста" край Монтана?

Ремонтът на язовир „Огоста" край Монтана продължава да се бави, въпреки многогодишните обсъждания и променящите се разчети за необходимите средства. През годините различни правителства са предвиждали между 6-7 милиона и 12 милиона лева за реконструкцията на съоръжението.

Темата неведнъж е била поставяна на обсъждане от областните управители Валери Димитров и Ванина Вецина, както и от представители на Министерството на земеделието, Министерството на икономиката, Държавната консолидационна компания, ДАНС – Монтана, Надзора на язовирите и съоръженията и „Напоителни системи" ЕАД.

Язовир „Огоста" е въведен в експлоатация на 31 декември 1986 година и разполага с Акт 16. От 2009 година е обявен за стратегически обект. В района около него се намират 21 населени места с близо 60 000 жители. Съоръжението е второто по големина в България след язовир „Искър", с общ обем от 506 милиона кубически метра, макар че рядко достига максималния си капацитет. В момента вместимостта му е около 200 милиона кубика вода.

Сред основните проблеми е авариралият сондажен пакер в инжекционната завеса. За техническото състояние на язовира докладва Красимир Стоянов от областната администрация, който отговаря за контрола върху язовирите. Още на 16 септември 2021 година е изработена план-сметка за ремонта на съоръжението.

Според инж. Иван Димитров от Агенцията за метеорологичен и технически контрол през последните шест години са извършени 23 проверки. Изготвен е и проект за ремонт. По думите му, ако предвидените дейности бъдат изпълнени, язовирът ще бъде безопасен за експлоатация.

Специалистите са категорични, че е необходим ремонт на водния откос и на пакера, който е изграден през 1994 година като временно решение, а днес вече е компрометиран. Георги Младенов и инж. Виктор Белински от „Напоителни системи" обясняват, че към момента няма непосредствена опасност, но признават, че дружеството не разполага с необходимата техника за поддръжката на огромното съоръжение и се налага да наема скъпо оборудване.

Междувременно служебното правителство взе решение да изключи 201 потенциално опасни язовира от списъка за управление и ремонт на Държавната консолидационна компания. Причината е, че осем години след отпускането на 500 милиона лева за спешни ремонти на над 400 язовира, голяма част от тях все още не са ремонтирани.

Сред изключените от списъка е и язовир „Огоста". Това става ясно от отговор на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за вестник „24 часа".

„С Решение № 495 на Министерския съвет от 13 юли 2018 г., допълнено с Решение № 698 от 4 октомври 2018 г., беше одобрен списък на язовирите, нуждаещи се от спешен ремонт и реконструкция, като в него е включен и язовир „Огоста". С Решение № 323 от 23 април 2026 г. Министерският съвет измени решението от 2018 г., като язовир „Огоста" беше включен в списъка на 201 язовира, изключени от първоначално одобрения списък за ремонт и реконструкция", посочва министърът.

По думите му Министерството на земеделието и храните вече е предприело действия за осигуряване на финансови средства за изготвяне на инвестиционни проекти за язовира, които да бъдат включени в държавния бюджет за 2026 година.