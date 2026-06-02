Обвинен в убийство при меле за задявка с 12-годишна в Пловдив опита да излезе от ареста

Иван Георгиев искал да защити приятели, нападнати от загиналия и негови роднини

Пловдивчанинът Иван Георгиев, обвинен в умишленото убийство на 43-годишния Атанас Янков, направи неуспешен опит да излезе на свобода. Мъжът беше арестуван в нощта на 30 септември срещу 1 октомври м.г. и оттогава е зад решетките, но Апелативният съд прецени, че няма основание да бъде пуснат на свобода. Решението не подлежи на обжалване и протест.

Около 23 ч. на 30 септември в МВР постъпил сигнал за двама 43-годишни мъже, които потърсили медицинска помощ в спешен кабинет. Казали, че са пострадали при междусъседско меле в Шекер махала. Полицаите задържаха двама мъже - на 21 и 38 г., по-възрастният от които беше Иван Георгиев На 6 октомври единият от ранените издъхна в болницата.

Според близките на арестувания мъж в дъното на скандала стоели несподелени чувства с 12-годишно момиче от квартала. По думите им синът на Атанас Янков Филип, който е познат в махалата като Малчо, постоянно притеснявал детето - пишел му съобщения, правел му неприлични предложения и го карал да излизат заедно.

"Чичо ѝ Сашо отишъл при Малчо, хванал го и му казал да не се занимава с нея", разказа пред "24 часа" снахата на Иван Наталия Юсеин. Филип обаче казал на баща си, че са го били и двамата, заедно с техен роднина, взели ножове и тръгнали да търсят сметка на Сашо.

По същото време чичото, заедно с още един мъж, пил алкохол в къщата на Иван Георгиев. Домакинът и брат му хвърляли боклука, когато видяли нападателите. Според обвинението Иван взел лопата и се включил в боя, като нанесъл на Атанас Янков фатална черепно-мозъчната травма. Близките му твърдят, че другите двама мъже също участвали в размяната на удари, но след случилото се избягали. Георгиев се обадил на телефон 112, а по-късно бил арестуван. Другият задържан бил пуснат.