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Подлезът под Ларгото протече (Снимки)

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Подлезът под Ларгото протече КАДЪР: БНТ

Подлезът под Ларгото в София, който свързва Народното събрание, Министерския съвет и президентството в района на археологическите разкопки, се превърна в истинска река, след като мощна струя вода избликна от процеп в стената. Все още не е ясно дали водата е вследствие на обилните валежи в столицата или е подпочвена, съобщи БНТ

Подлезът под Ларгото протече КАДЪР: БНТ
Подлезът под Ларгото протече КАДЪР: БНТ

От Столичната община посочиха, че са предприети спешни действия за ограничаване и спиране на теча.

Подлезът под Ларгото протече КАДЪР: БНТ
Подлезът под Ларгото протече КАДЪР: БНТ

От „Софийска вода" заявиха, че към момента няма данни той да е причинен от авария в канализационната мрежа, като допълниха, че вече са взети проби от течащата вода. 

В същото време силна буря удари Хасково и региона в ранния следобед. Проливният дъжд, придружен от гръмотевици и дребна градушка, наводни булеварди в града. В района на Градската градина няколко автомобила закъсаха във водата. Жена е подала сигнал, че бедства в колата си, а пожарникари са изтеглили автомобила на безопасно място. Тя не е пострадала.

Бурята прекърши клони, събори дървета и скъса кабели в различни части на Хасково. За дъжд с градушка съобщиха и от Свиленградско, като към момента няма данни за сериозни щети. За региона е обявен жълт код за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Подлезът под Ларгото протече КАДЪР: БНТ
Подлезът под Ларгото протече КАДЪР: БНТ
Подлезът под Ларгото протече КАДЪР: БНТ

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