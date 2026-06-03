Застрахователят, служители и клиенти искат оставки и отстраняване

Днес, 3 юни 2026 г. от 10:00 ч. пред Министерски съвет и Парламента, а от 11:00 ч. пред Комисията за финансов надзор (КФН) поредният шести протест търси решение от Парламента по инициатива на правителството за отговорността на регулатора. Организаторите са единодушни, че ще продължат, докато гласът им бъде чут и бъде сменено ръководството на застрахователния надзор в Парламента и подчертават дебело:

ДаллБогг няма ликвидни проблеми. КФН инсинуира проблеми с манипулирани прогнози, играе с техническите резерви и измислени допускания, които не се прилагат за застраховател, на който същия безконтролен регулатор е спрял принудително приходите от 14 месеца в Полша, 11 месеца в Европа и 2 месеца в България.

Системната камуфлажна криеница зад гърба на Европейския надзорен орган (EIOPA) се използва за заблуждение на политиците и обществото. Всъщност, съгласно Директива 2009/138/ЕО от 25.11.2009 г., чл.30, пар.1 „Финансовият надзор на застрахователните и презастрахователните предприятия, включително този на дейността, която те извършват чрез клонове или по силата на свободата на предоставяне на услуги, е изцяло отговорност на държавата-членка по произход." Прилагането на тази ясна директива е изрично потвърдено и от председателя на EIOPA г-жа Петра Хилкема до ДаллБогг на 15.04.2026г.: „...Накрая подчертаваме, че независимо от предвидения процес, посочените доклади на EIOPA не засягат надзорните отговорности на КФН. Надзорните материали, като документи на КФН и надзорните решения, включително тяхното изпълнение по отношение на застрахователните и презастрахователните предприятия, установени в България, остават изцяло в компетентността на КФН."

Репресивното разрушаване и организираното съсипване на най-големия и най-добре капитализиран застраховател, чрез злоупотреба с незабавното действие на непропорционалните принудителни мерки, е въпрос на национална сигурност! Парламентът може само да отстрани председателя и да назначи нов зам.-председател по застраховането този месец. Никакви други контролни механизми няма Народното събрание спрямо неправомерното, необосновано и престъпно упражняване на безконтролните правомощия на узурпаторите в КФН.

Адекватната институционална реакция на управляващите и обективната проверка на всички действия на КФН през последните 16 месеца от правоимащите и правоохранителните органи са гаранция, че у нас върховенството на правото се зачита и законовите гаранции се прилагат еднакво и равноправно спрямо всички икономически субекти. Прилагането на еднакви стандарти на надзор, законност, пропорционалност и справедливост искат протестиращите. В противен случай се създава опасен прецедент, който фактически да доведе до унищожаване на едно солидно дружество, преди съдът да е установил наличието на окончателни и безспорни тежки нарушения, заслужаващи най-тежките и вредоносни мерки прилагани повече от година срещу ДаллБогг. Това би имало непоправими последици не само за ДаллБогг, но и за българския напрегнат бюджет и по-нататък за доверието на българските и чуждестранните инвеститори в стабилността и предвидимостта на българската държава и нейните институции.