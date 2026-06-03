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"КУБ Корпорация" публикува разрешение за подробен устройствен план на незаконния град до Варна

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Олег Невзоров пред офиса на фирмата си във Варна.

"КУБ Корпорация" на издирвания бизнесмен Олег Невзоров публикуваха във фейсбук разрешение за изработване на Подробен устройствен план от 2025 г.

Очаква се до ден-два да има официално становище на инвеститорите в незаконния град, информира Нова тв. При претърсването на офисите им обаче са иззети всички компютри и документи. 

"Този документ е необходим, но не е достатъчен за купуване на имот. Хората трябва да имат повече информация. Малка част от купувачите имат знания за това. Трябва да ползват експерти, за да бъдат спокойни", казва Добромир Ганев, есперт по недвижими имоти в сутрешния блок на Нова тв. Темата коментира и уволнения служител от строителния контрол в община Варна Дамян Груев. 

"Научих за незаконния град през март. Кметът ни извика в кабинета си и с целия отдел отидохме на проверка. Вече течеше акция на МВР. Бяха събрали всички работници на място, изземваха документи. Кметът каза, че общинска полиция трябва да има патрулка, за да се спре строителството и тежката техника. След това никога не съм ходил. Аз съм най-ниско в йерархията. Не съм запознат с качеството на строителството в комплекса. За мен Олег  Невзоров има гръб и чадър от много високо място", заяви Груев. 

Олег Невзоров пред офиса на фирмата си във Варна.

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