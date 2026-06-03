Константин Проданов: Държавата разполага само с 1 млрд. евро в момента

Увеличаваме пенсиите, до дни ще обявим злоупотреби за стотици милиони, обясни депутатът от "Прогресивна България"

Дефицитът е рекорден през май - 2,5 милиарда евро. Това е видимият дефицит. Скритият е залежаващите в чекмеджетата фактури, дейностите, които не са фактурирани. По отделните министерства тече анализ и ще разкрием големи злоупотреби в следващите дни за нагласени обществени поръчки, анексирани аванси. Това са стотици милиони. Най-много са в големите проекти като пътища, в НКЖИ също. Трябва да има ясна информация за състоянието на държавата, каза в сутрешния блок на Нова тв Константин Проданов от "Прогресивна България", който е председател на временна комисия за бюджета в парламента.

"Използваемите средства в бюджета са 1 милиард. Останалите са в сребърния фонд и не могат да се пипат. Увеличихме пенсиите на 850 хиляди души - за осигурителен стаж и възраст. Предишното управление им отказа. Това е истината. Коригираме го с удължителния закон за бюджета. Ковид добавката беше временна мярка. Ковид вече няма, но тя продължава да се отпуска. Ако утре се пенсионирате ще получите пълна ковид добавка. В минималните пенсии вече я няма. Не се опитваме на вържем бюджета като намаляваме пенсии", заяви той. Според него фразата му за 2-те евро, с които пенсионерите няма да умрат от глад е преекспонирана. Казал още, че ще помогнат на всички.

Не всички пенсионери ще умрат от глад без тези 2 евро на месец, бяха точните думи на Константин Проданов на заседанието на бюджетната комисия във вторник. С тях той опита да обясни защо управляващите махат увеличението по швейцарското правило върху 30 евро добавка за COVID, която има в сегашните пенсии. От това премахване пенсионерите губат около 2 евро увеличение.

"Ситуацията с бюджета наистина е катастрофална. Това е заради решения в предходните години. Намаляването на субсидиите за партиите е знак на солидарност. Заплатите на депутатите ще бъдат замразени", каза Проданов. От "Прогресивна България" били принудени да направят структурни реформи в държавната администрация заради предстоящия свръхдефицит.

"Всички министерства правили анализ за незаети щатове, работещи пенсионери и партийни калинки", каза депутатът.