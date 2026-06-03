Стефан Белчев, ПБ: Думите на Владимир Николов за майчинството бяха извадени от контекст

"Думите на колегата Владимир Николов относно майчинството бяха извадени от контекст", това каза пред БНТ депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев.

В понеделник колегата му Владимир Николов каза пред bTV, че се обсъжда по-къс отпуск по майчинство, но това може да се случи само, ако има повече ясли. Думите му предизвикаха силна обществена реакция и по-късно Константин Проданов уточни, че няма да се намалява майчинството, а се обсъждат стимули за майките, които искат да се върнат по-рано на работа.

"Имаме предложение за замразяване на така наречените ковид добавки, занапред те да не бъдат индексирани. Смятам, че думите на Константин Проданов също бяха малко извадени от контекста", каза още Белчев.

Във вторник по време на бюджетната комисия Проданов каза, че "не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро".

"Учудвам се от реакцията на опозицията и донякъде завиждам на тяхното дебелокожие. Тези предложения за ковид добавката са обсъждани още през 2024 г. Няма да има нито един лишен пенсионер. Обмисляме да има някакви компенсации, които да бъдат заложени в бюджета за 2026 г.", обясни Белчев.

Той заяви още, че се надява с предложенията, които вече текат за бюджетната процедура за 2026 г., министерството на финансите да излезе с предложения за реформи.

"За нас е много важно на какво стъпваме - къде има подвижни пясъци, как могат те да се преодолеят, за да може да имаме една наистина стабилна база за 4 години управление", обясни депутатът.

Той увери, че данъци поне на този етап няма как да се вдигат.

"Пари има, просто трябва да се управляват по правилния начин", каза Белчев.