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39 пожара са потушени за последното денонощие в страната

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Пожар. Снимката е илюстративна

Общо 39 пожара са потушени за последното денонощие в страната, пострадала е една жена, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин. 

За денонощието противопожарните екипи са реагирали на 205 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които шест – в жилищни сгради, седем – в транспортни средства, пише БТА.

Без нанесени материални щети са възникнали 24 пожара, от които един – в сухи треви, горска постеля и храсти, 16 –  в отпадъци; два – в готварски уреди и комини.

Извършени са 158 спасителни дейности и помощни операции в различни ситуации като наводнения, катастрофи, в съдействие на други структури и ведомства, както и в помощ на пострадали хора.

Вчера в 08:50 ч. в Оперативния център при РДПБЗН – Добрич е получен сигнал за пожар в къща в с. Кардам, общ. Генерал Тошево. При пожара е пострадала жена която е откарана за преглед в болнично заведение.

Пожар. Снимката е илюстративна

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