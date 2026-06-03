8 хиляди индийци ще берат рози у нас

Ще има много изоставени розови полета заради липсата на работна ръка. Има нов проект между ЕС и правителството на Индия за внос на евтина работна ръка. Първата вълна са 8 хиляди души. Втората задача на този проект е премахването на 33% мито на българско розово масло в Индия.

Това разказа в сутрешния блок на Нова Жана Андонова, която е един от най-големите производители на розово масло в България.

"За първи път от 15 г. не можем да съберем цветовете. Не ни достигат берачи. Пътувахме между море от рози. В същото време фабриките са на пълен капацитет", разказа тя.

Работниците прилагали и трикове. В чувалите слагали пластмасови бутилки и камъни, които повреждат машините във фабриките.

"Цената на розовото масло ще се увеличи с 30% заради увеличението на заплатите и горивата. Не занем дали клиентите ще приемат тази цена. Вече с анужни много повече рози за производството ан 1 кг масло", каза Жана Андонова.