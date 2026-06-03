Минута мълчание в парламента в памет на Любен Дилов

С минута мълчание започна днешното пленарно заседание в памет на Любен Дилов, който почина вчера. Той бе депутат от ГЕРБ в осем парламента.

"Той беше значим културен факт в българското общество, журналист, публицист, като народен представител не обичаше патетиката, затова няма да си позволя дълго и патетично слово за него. Той беше от хората, които понякога караха тази зала да не се взима толкова насериозно. Този негов дух и стил трябва да бъдат запазени в този и следващите парламенти. Когато се взимаме прекалено насериозно, да си спомняме за него и да гледаме на живота малко по-ведро", спомни си за него колегата му Тома Биков. Разказа, че Дилов не обичал мълчанието, но поиска минута мълчание в негова памет.

Дилов почина вчера сутринта в Правителствена болница, след като получи масивен инфаркт в Италия дни преди клетвата на парламента. Той така и не можа да се закълне в 52-ото народно събрание.

Това е втори починал настоящ народен представител тази година, след като на 1 март си отиде Славчо Крумов от "Възраждане".