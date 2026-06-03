ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ричард Гиър: Доналд Тръмп е маниак, който унищожав...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22968026 www.24chasa.bg

Минута мълчание в парламента в памет на Любен Дилов

Весела Бачева

[email protected]

2024
Любен Дилов бе няколко мандата депутат от ГЕРБ-СДС Снимка: Йордан Симеонов

С минута мълчание започна днешното пленарно заседание в памет на Любен Дилов, който почина вчера. Той бе депутат от ГЕРБ в осем парламента.

"Той беше значим културен факт в българското общество, журналист, публицист, като народен представител не обичаше патетиката, затова няма да си позволя дълго и патетично слово за него. Той беше от хората, които понякога караха тази зала да не се взима толкова насериозно. Този негов дух и стил трябва да бъдат запазени в този и следващите парламенти. Когато се взимаме прекалено насериозно, да си спомняме за него и да гледаме на живота малко по-ведро", спомни си за него колегата му Тома Биков. Разказа, че Дилов не обичал мълчанието, но поиска минута мълчание в негова памет.

Дилов почина вчера сутринта в Правителствена болница, след като получи масивен инфаркт в Италия дни преди клетвата на парламента. Той така и не можа да се закълне в 52-ото народно събрание.

Това е втори починал настоящ народен представител тази година, след като на 1 март си отиде Славчо Крумов от "Възраждане".

Любен Дилов бе няколко мандата депутат от ГЕРБ-СДС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание