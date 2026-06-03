ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ричард Гиър: Доналд Тръмп е маниак, който унищожав...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22968049 www.24chasa.bg

Шофьор от село до Пловдив осъди МВР за 3000 лв. заради фалшиво положителен тест за дрога

Ваня Драганова

[email protected]

1256
Тест за дрога

Задържали го, взели му книжката и в селото гледали на него като на наркоман

Шофьор от близкото до Пловдив село Първенец осъди МВР да му плати обезщетение от 3000 лв. за преживените болки и страдания в резултат на задържането му след фалшиво положителен тест за дрога. Вечерта на 17 май 2023 г. той бил спрян за проверка на ул. "Синчец" и отведен в Първо районно в Пловдив, където уредът отчел употреба на амфетамин. Водачът дал и кръвна проба, която впоследствие показала, че не е бил под въздействие на упойващи вещества. 

След проверката мъжът бил задържан за 24 часа, а книжката му била отнета. Той оспорил заповедта за това и тя е отменена от Административния съд в Пловдив на 19 януари 2024 г.

Впоследствие той завел дело срещу вътрешното ведомство и изтъкнал, че е преживял срам и унижения от задържането, в селото започнали да гледат на него като на наркоман, имал затруднения с придвижването заради отнетото свидетелство, а съпругата му била бременна и се притеснявал, че ако се наложи, няма да може да я закара бързо до болница. Поискал като компенсация 4000 лв., но състав на Районния съд в Пловдив намира, че справедливият размер е равностойността на 3000 лв. - 1533,88 евро.

Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред Окръжния съд. 

Тест за дрога

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание