Адвoкатът на "Шейново": Ако майката беше проверила номерата при изписването, вредите щяха да бъдат ограничени

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Всяко едно лице е длъжно да положи дължимата грижа така, че да ограничи вредите, дори тогава когато това не е предвидено изрично в нормативен акт, а произтича от чисто житейските правила. Това заяви адвокатът на болница „Шейново" Величка Костадинова пред Би Ти Ви.

Според съда майката е подписала документ при изписването, удостоверяващ, че получава бебе с конкретен идентификационен номер.

„В лечебните заведения новородените нямат имена, а се идентифицират с техните номера. В крайния документ, с който на майката е предадено новороденото, изрично е посочен номерът на бебето, който всъщност е посочен и на самите гривни, които стоят на ръцете на майката и на новороденото, и тя е подписала този документ, че получава бебе с такъв номер", обясни Костадинова.

По думите ѝ именно този факт е бил в основата на съдебния извод.

„Когато подписваш определен документ, ти удостоверяваш определени обстоятелства, които са посочени във въпросния документ. С оглед точно на това всъщност съдът приема, че житейски нормално и оправдано е да прочетеш документ, който подписваш."

На въпрос дали става дума за недоглеждане или небрежност, тя уточни:

„Става въпрос за това, че когато подпишеш един документ, ти удостоверяваш определени обстоятелства. И това има последици."

Казусът с разменените бебета в АГ болница „Шейново", който предизвика широк обществен отзвук преди четири години, вече има окончателно съдебно решение. Върховният касационен съд е приел, че една от майките е допринесла за настъпилите вреди, поради което присъденото ѝ обезщетение е намалено.

"Искам да подчертая нещо изключително важно и то е, че в нито един момент от лечебното заведение не беше подценен и неглижиран фактът, че действително семействата са преживели стрес във връзка с осъществената размяна", заяви тя.

По думите ѝ съдът е отчел и съдействието, което болницата е оказала при изясняването на случая.

„Лечебното заведение е оказало съдействие на семействата във връзка с извършването на ДНК експертизите, въобще пълно съдействие във връзка с разплитане на случая", посочи адвокат Костадинова.

Според решението на ВКС, ако майката е сравнила номера на гривната с този в документа при изписването, последиците от размяната са могли да бъдат ограничени.

„Действително съдът, според мен, изключително справедливо определя, че и двете страни всъщност не са положили достатъчно старание – не са спазени от страна на лечебното заведение правилата, а от страна на майката не е положена елементарна дължима грижа по отношение на това да провери какъв документ подписва, след като го удостоверява с подписа си, поради което съдът приема, че отговорността за вредите е поравно и на двете страни", каза адвокатът.

Първоначално семейството е поискало обезщетение в размер на 300 000 лева, но окончателно присъдената сума е значително по-ниска.

„Към настоящия момент размерът на обезщетението, което окончателно е присъдено със съдебния акт на Върховния касационен съд, е 20 000 лева", уточни Костадинова.

Тя допълни, че лечебното заведение е било готово за извънсъдебно споразумение, но според нея размерът на претенцията е възпрепятствал подобно решение.

„Лечебното заведение беше отворено и беше готово да води преговори, за да се постигне споразумение."

Костадинова припомни още, че с другото семейство, засегнато от размяната на бебетата, е било постигнато споразумение и съдебният спор е приключил още в хода на делото.

След инцидента в болница „Шейново" са били въведени допълнителни мерки за сигурност и контрол при идентификацията на новородените.

„След този инцидент в болница „Шейново" бяха предприети промени в протоколите, които са свързани с идентификацията на новородените на различни нива", обясни адвокатът.

По думите ѝ контролът вече е засилен още от родилната зала и продължава през целия престой на бебето в лечебното заведение.

„От момента, в който новороденото бива поето в родилна зала, впоследствие при предаването му в неонатологичното отделение, при извършването на другите медицински дейности, включително и при изписването, протоколите в момента са изключително стриктни, предвиждат контрол на различни нива от различни участници, от различни медицински специалисти."

Според нея майките вече получават и подробни указания за значението на идентификационните гривни.

„Гривната, която се поставя на ръката на майката и на ръката на бебето, всъщност служи за идентификация точно на новороденото."

В заключение Костадинова посочи, че съдът е обърнал внимание и на факта, че когато майката е започнала да се съмнява дали отглежда собственото си дете, първо е проверила именно гривните.

„Прави впечатление, че съдът изключително задълбочено е гледал доказателствата и всъщност се позовава и на обстоятелството, че в момента, в който майката се усъмнила по отношение на това дали отглежда собственото си биологично дете, всъщност първото нещо, което е направила, е да провери гривните. Тоест факт е, че майката е знаела какво е значението на гривните, независимо от това, че това обстоятелство беше отричано."