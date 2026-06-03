Полицията в Стара Загора издирва дете на 2 годинки от село Александрово

По молба на близките ОДМВР - Стара Загора издирва Райчо Гюлсюм Куршум , на 2 години, с настоящ адрес в село Александрово, община Павел баня, съобщипа от пресцентъра на дирекцията. Момченцето е в неизвестност от 19:30 часа на 02.06.2026 г. То е на видима възраст 2-3 години, пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, високо около 80-90 сантиметра. Облечено е със син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обуто с бели маратонки. Не носи вещи в себе си и не притежава мобилен телефон, няма видими белези.

По първоначална информация детето изчезнало от двора на дома си, където си играело.

Умоляват се гражданите ако имат информация, незабавно да се обадят в Полицията.

По-късно от полицията в Стара Загора допълниха, че веднага след получаването на сигнала за изчезналия Райчо, минути след 20 часа снощи, полицейски служители са предприели действия по издирването му. На място е бил директорът на ОДМВР - Стара Загора старши комисар Георги Георгиев. Ползван е дрон на Гранична полиция – Елхово, както и техника на РДПБЗН - Стара Загора. На терен, освен полицейските служители, са били над 70 доброволци. Издирвателните действия продължават и към момента, в тях освен полицейски служители отново са включени и доброволци.

Кметът на община Павел баня Иса Бесоолу съобщи пред "24 часа", че семейството на изчезналото дете живее в село Александрово от 20 години в бедност. Къщата им е в края на селото. Родителите на Райчо, които съжителстват без брак, нямали постоянна работа, хващали се на парче, където намерят. Сега берат рози, вчера също били на розобер. Момченцето, което е по-малкото дете в семейството, било оставено на грижите на баба си. Към 19,30 часа излязло от двора на къщата с друго дете и от тогава следите му се губят.

Бесоолу съобщи още, че от снощи в издираването участват и около 20 служители на общината. Работят по всички възможни версии, днес например ще потърсят детето във всички съседни къщи, защото можело да е влязло в някоя от тях и за е заспало там.