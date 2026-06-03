Пиян се заби с колата си в пожарен хидрант в Добрич

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Пиян шофьор удари пожарен хидрант на тротоар в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 2 юни, около 17:20 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие на кръстовището на улиците „Максим Горки" и „Трети март" в град Добрич. На място е установено, че лек автомобил „Фолксваген", управляван от 62-годишен мъж, се удря в пожарен хидрант на тротоар.

Извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, установява наличието на 2,67 промила. Шофжорът е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет по надлежния ред.

По случая е образувано бързо полицейско производство.