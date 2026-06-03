Борис Бонев: Задава се нова криза с боклука в София

Проблемът с боклука в София уж беше решен, но всъщност не е – задава се нова криза в проблемната Зона 3 - районите Изгрев, Подуяне и Слатина, при това в летните месеци. При големите горещини неизвозените отпадъци крият и много рискове за хората, живеещи в тези райони. Още по-голям проблем се очертава в район Изгрев, където от 1 юли кметът заявява, че спира да чисти. Това заяви пред БНР Борис Бонев – председател на групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет.

"Една от причините за това е, че всъщност формата, по която се наемаха камиони и техника, за да може да се изпълнява дейността по почистването – това бяха с договори на районните кметове, които след това предоставяха въпросните машини на завода, защото той няма толкова машини. Въпросът е, че за да може да се случи всичко това бързо, беше прибягнато до процедура, по която с директно възлагане се наемаха тези камиони. Само че в закона има максимални прагове като сума, която може да бъде достигната, за подобен тип поръчки. Очевидно в район Изгрев този праг ще се достигне на 1 юли, след което законово кметът на района няма да има възможност да продължи да наема техника и служители на договори, които да управляват тази техника", обясни той.

"За някои от зоните съществуващите договори от 2020 г. бяха удължени с анекс. В този анекс беше заложена само по-висока цена от досегашните договори, но не и по-високо качество. Имаше зони, в които беше доведена до край обществената поръчка и се сключиха чисто нови договори, отново на много по-висока цена. В нито един от казусите нямаме по-ниска цена", каза още Бонев.

"Имаме една ситуация като Зона 3 и Зона 6, в които беше допуснато договорите да изтекат, не бяха направени или умишлено бяха саботирани преговорите с досегашните фирми, за да не могат да се подпишат анекси поне временно, докато се проведе обществената поръчка, която закъсня ужасно много, в резултат на което в опозиционните Люлин, Красно село, Изгрев, Подуяне и неопозиционното Слатина – точно в тези 6 района, 5 от които на кметове, издигнати от партии в опозиция на Васил Терзиев, им се предизвика тази голяма криза", добави той.

По думите му има двоен аршин. Според него не личи да е спазван един и същи принцип на работа в различните софийски зони.

Бонев напомни как беше решен проблемът през миналата година и уточни, че Зона 3 се чисти от Завода за третиране на отпадъци.

"Това е общинско предприятие на пряко подчинение на кмета на София, което беше използвано като един от двата спасителни пояса в началото на кризата, поемайки тези 3 райони", обясби общинският съветник.

"Обмисляме да поискаме изслушване на зам.-кмета по екология, на кмета на София и на директора на завода за отпадъци, за да кажат какво възнамеряват да правят", обяви Борис Бонев.

"Дори и в момента там, където се чисти от този завод за боклук, той изпълнява само 2 от общо 45 дейности по договор – единствено събирането и транспортирането на битови отпадъци", добави той.

"Фирмите, които почистват София, независимо дали са частни или общински, се контролират от Столичен инспекторат", подчерта общинският съветник.

"Най-чистата форма на обществена поръчка е отворената обществена поръчка, в която всеки може да участва", изтъкна той. По думите му обаче СО така е организирала процеса, че накрая да се стигне до решение, което е най-непрозрачното и корупционно опасно такова.

За него решението е СО да поиска предварително изпълнение от КЗК, да подпише договор с една от четирите фирми и тя веднага да започне да чисти в Зона 3. А междувременно заводът за отпадъци да бъде реорганизиран, така че поне по основни булеварди, около училища, детски градини и болници боклукът ще бъде извозван.

"Не 5-годишни договори с хората с прякорите, а общински капацитет", добави Бонев.