Румен Радев: Пенсии няма да се намаляват, няма да купуваме ракети за 1 млрд. и майчинството няма да се реже

Пенсии няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило. Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

През изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за един милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за един милиард, но преди да си тръгне е източила хазната и ракети няма да купуваме, каза още Радев.

Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес имат амнезия и влизат в ролята на морални стожери, каза още той.

След заседанието на Министерския съвет вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще даде информация за финансовата ситуация.

Нерадостната реалност във финансите се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж, каза още Радев.

Във вторник на бюджетна комисия мина предложението на "Прогресивна България" ковид добавката да не се осъвременява. Това не издържа и "24 часа" и управляващите ще коригират предложението си. Остава обаче идеята от 1 юли към новите пенсии да не се добавя бонусът от 30,68 евро (старите 60 лева от пандемията).

От следващата седмица министрите пък щели да започнат да изнасят информация за "безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества на загуба".

Започнахме затягане на течове и харчове, които захранват олигархията, каза още Радев.