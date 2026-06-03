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27 заплахи за бомби в училища и детски градини в Кюстендилско

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

27 обекта - училища и детски градини, са проверени във вторник от кюстендилски полицаи и служители на РСПБЗН след получени сигнали за взривни вещества, съобщиха от полицията.

Директори на училища са съобщили, че на електронната поща са получили заплаха за поставено взривно устройство в сградата им. При осъществените спешни действия взривни устройства не са открити, изготвени и подписани са протоколи за установената фактическа обстановка, изпълнена е процедурата, която е разпоредена със заповед на министъра на вътрешните работи на 31.3.2023 г.,учебният процес и обичайна дейност не са прекъсвани.

Полиция

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