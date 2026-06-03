Пътна полиция в Сливен засече нарушители с дрон при акция на пътя Сливен – Ямбол

Пътни полицаи в Сливен използваха дрон с камера за установяване на нарушения по време на специализирана операция по метода „широкообхватен контрол“, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Акцията е осъществена вчера между 9:00 и 12:00 часа на път II-53 Сливен – Ямбол в района на разклона за път I-6. Чрез дрона е осъществявано наблюдение на движението, като при установяване на нарушение информацията е подавана в реално време на полицейските екипи на терен, които са спирали и санкционирали нарушителите, предаде БТА.

По време на операцията са проверени 98 моторни превозни средства и 119 души. Установени са общо 22 нарушения на Закона за движението по пътищата. Две от тях са за неправилно изпреварване, заснети с помощта на дрона.

Отнето е свидетелството за управление на един водач, както и свидетелството за регистрация на автомобил, поради липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

От ОДМВР – Сливен посочват, че специализираните операции за повишаване на пътната безопасност и предотвратяване на пътнотранспортни произшествия на територията на областта ще продължат. Сред тях са и акции за техническа неизправност.