Зам.-кметът на Варна: Подробният устройствен план не може да узакони нелегалния строеж в Баба Алино

Подробният устройствен план не може да узакони нелегалния строеж в Баба Алино. Това заяви заместник-кметът на Варна инж. Пламен Китипов по NOVA по повод скандала около т.нар. „незаконен град" в местността „Баба Алино".

„ПУП има действие само напред. Той по никакъв начин не може да регламентира строителството, което се е случило преди това и е незаконно", подчерта Китипов. Според него е невъзможно чрез подобен документ да бъде легитимирано вече извършено незаконно строителство, тъй като това е изрично забранено от закона.

Зам.-кметът беше категоричен, че дори сгради, нанесени в кадастралните карти, не придобиват законен статут. „Това, че е нанесена в кадастъра, не означава, че е законна", посочи той и допълни, че кадастърът отразява фактическото състояние на терена, а не законността на строежите.

По повод публикуваните документи с негов подпис Китипов обясни, че става въпрос за „заповед за разрешаване изработване на ПУП, която е административна услуга". Той уточни, че общината е задължена да я издаде, когато няма законови пречки. „Това е първата стъпка от дълъг процес", каза още той.

Според заместник-кмета твърденията, че чрез тези документи се създават предпоставки за узаконяване на вече изградените обекти, са неоснователни. „Това противоречи на закона", заяви Китипов.

Той коментира и проблемите с институционалния контрол, като посочи, че е налице размиване на отговорностите между район „Приморски" и община Варна. По думите му в процеса са били ангажирани множество институции, контролни органи, нотариуси и експлоатационни дружества.

Китипов посочи, че сигналите за случая са започнали да се обработват в края на 2024 г., след което са последвали проверки и действия от различни институции. Той отбеляза обаче, че достъпът на проверяващите до имотите е бил възпрепятстван.

На въпрос кога е научил за строителството в района, заместник-кметът отговори: „Разбрах от политически информации на „Възраждане" и публични дискусии в края на миналата година или началото на тази", като уточни, че не е следил инвестиционния процес.

По думите му става въпрос за мащабен комплекс с изградена обща инфраструктура – улици, водопровод и електрозахранване, което допълнително усложнява контрола върху случая. Въпреки това той подчерта, че документите, подписани от него, не могат да служат като доказателство за законност на строежите и че незаконните обекти подлежат на премахване по установения законов ред.