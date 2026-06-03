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Полицаи откриха изгубилата се леля Стойна от пазарджишко село

Диана Варникова

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Издирваната Стойна Рангелова от с.Мало Конаре бе намерена жива и здрава

Полицейските служители от Пазарджик успяха да открият издирваната Стойна Рангелова жива, в добро общо състояние, без обувки, но жива и контактна. Това съобщи говорителят на местната Областна дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

76-годишнана жена е намерена  в полето в близост до входа на Пазарджик откъм Пловдив. Това се случи в резултат на стройната организация, която създадоха служителите от криминална и охранителна полиция на РУ-Пазарджик, уточни Стоянов.

Издирвателните действия не спряха нито за момент и това даде отличен резултат. От полицията в Пазарджик благодарят и на доброволците от Планинско спасяване -Пазарджик, които бяха също на терен и помагаха много в дейностите по претърсване на периметъра, като дори включиха в издирването и дрон с термокамера.

Стойна Рангелова ще бъде транспортирана за преглед при лекар и ще се прибере отново в къщи, в пазарджишкото село Мало Конаре. Ръководството на ОДМВР-Пазарджик изразява своята благодарност и към медиите за публикуването на информацията за издирваната възрастна жена.

Издирваната Стойна Рангелова от с.Мало Конаре бе намерена жива и здрава

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