Сменят Спецов като особен управител на "Лукойл"

Особеният търговски управител на "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов ще бъде сменен. Това съобщи премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Предложението е внесено от министъра на икономиката на Съвета по сигурност. Днес ще вземем решение на Министерския съвет, каза още Радев.

Особеният търговски управител бе въведен през ноември 2025 г. с промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. Тази промяна бе направена заради дружествата на руската компания "Лукойл", след санкции от САЩ, Великобритания и ЕС.

"Прогресивна България" вкара в края на май промени за ограничаване и реформиране на режима на особения търговски управител на предприятията на "Лукойл" в България. Според тях особеният търговски управител трябва да се отчита всеки месец за дейността си пред министъра на икономиката и индустрията. Това трябва да се случва в срок до една седмица след изтичане на съответния месец.

С други промени се въвежда още един механизъм за контрол - съдебен, и е насочен към най-чувствителната част от правомощията на особения управител, а именно разпореждането с имущество, акции или дялове от предприятия, които имат значение за националната и енергийната сигурност на страната.

Според законопроекта разпоредителна сделка, извършена от особения търговски управител в нарушение на законовите ограничения, ще бъде нищожна. Това означава, че тя няма да поражда правно действие, ако съдът установи, че е направена в нарушение на правилата.

Право да поискат от съда обявяване на такава сделка за нищожна ще имат министърът на икономиката, прокурорът, Министерският съвет, всеки акционер, съдружник или едноличен собственик на капитала на засегнатото дружество, както и самото лице, което оперира инфраструктура или съхранява и търгува с нефт и продукти.

Още днес ще се възстанови работата по плана за справедлив преход, който е зарязан от години. Започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно, за да стигнат тези сериозни средства от плана да стигнат до хората и да дадат нови възможности на регионите, каза още Радев.