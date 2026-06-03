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Хванаха трима в Балчик да продават парфюми менте

Дияна Райнова

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Хванаха трима в Балчик да продават парфюми менте

Хванаха трима в Балчик да продават парфюми менте, съобщават от ОМВР Добрич.

На 2 юни, около 14:50 часа в град Балчик в момент на продажба на стоки с имитация на логото на световноизвестни марки са задържани трима мъже. Полицейските служители изземват по надлежен ред общо 196 кутии имитации на парфюми. По случая е образувано досъдебно производство.

Ден преди това 2840 спортни стоки менте бяха иззети от магазин в Добрич. Артикулите, с логото на световноизвестни марки, се продавали без съгласието на притежателя на изключителното право. По случая е образувано досъдебно производство.

През последния месец в няколко магазина нв Добрич, както и в магазини в курорта „Албена", в град Каварна и др, са открити и иззети спортни стоки – менте. Количествата в търговските обекти са различни – от 500 до 1000 броя. Това е най-голямото количество, иззето досега. Има иззети и чанти – менте.

Хванаха трима в Балчик да продават парфюми менте

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