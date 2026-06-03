Родопски каба гайди озвучиха морето в Деня на Ботев

30 ученици от Професионалната гимназия "Васил Димитров" в Мадан пропътуваха 380 км, за да поднесат венци пред барелефа на Христо Ботев на "Алеята на народите" в Свети Влас.

Тържеството, посветено на Деня на Ботев, бе организирано от Фондация "Българска памет - братя Диневи", чието дело е "Алеята на народите", и от директорката на маданската гимназия Марияна Бунева. Даниела Динева, Динко Динев, Екатерина Возруд, Йордан Динев, Марияна Бунева (от ляво на дясно) пред барелефа на Ботев в Свети Влас Снимка: Виктор Налбантов

"Трогнати сме, че децата са пътували от Мадан до Свети Влас, за да почетем заедно 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета", каза на тържеството съпредседателят на фондацията Йордан Динев и благодари на учениците и ръководството на гимназията. Йордан Динев и Динко Динев - съпредседатели на фондация "Българска памет - братя Диневи", поднасят венец пред барелефа на Ботев. Снимка: Виктор Налбантов

"Преди три години наши ученици посетиха за първи път алеята с барелефи на Марина "Диневи". Хареса ни идеята, че в Деня на Ботев можем да почетем на първо място него и Васил Левски, като заедно с тях уважим и национални герои и на други държави", каза директорката на гимназията Марияна Бунева. Учениците от бившия Минен техникум в Мадан заедно с директорката Марияна Бунева пътуваха повече от шест часа, за да поднесат венци пред паметника на Ботев в Свети Влас. Снимка: Виктор Налбантов

„Уважаваме ли другите народи, и те ще ни уважават, така шансът да живеем в мир е по-голям", допълни Бунева.

Учениците бяха подготвили кратка програма по повод Деня на Ботев. Севил Летиф от 10-и клас разказа кратък биографичен очерк за поета революционер. Ученичките Рая Кандурова и Теодора Димитрова рецитираха стихове от поета, а Едис Шекиров и Семир Алендаров изпълниха "Родопска сюита" на каба гайда. Тържеството завърши с поднасяне на венци и цветя пред монументите на Христо Ботев и Васил Левски, с които започва поредицата от бронзови барелефи на „Алеята на народите". Теодора Димитрова от 10 "А" клас рецитира стихове от Ботев. Снимка: Виктор Налбантов

Тя е създадена от Фондация "Българска памет - братя Диневи" със съпредседатели Динко Динев и Йордан Динев и обединява десетки бронзови монументи на национални герои. Заедно с Ботев и Левски там са барелефите на адмиралите Фьодор Ушаков от Русия и Хорацио Нелсън от Англия, на френския маршал Филип дьо Клерк, на американския журналист Джанюарис Макгахън, на италианеца Джузепе Гарибалди, на поляка Адам Мицкевич, на датчанина Ханс Кристиан Андерсен, на грузинеца княз Алексей Церетели, на японския самурай Сейго Ямадзава и др. Идеята е да се покаже уважение не само към българските, но и към националните герои на други държави.

През последните 35 години Фондация "Българска памет - братя Диневи" е направила десетки монументи на български национални герои, войнишки паметници, изградила е четири православни църкви, заедно с покойния отец Петър е създала "Пътека на вярата" с 40 параклиса, поддържа джамии. Тържественото честване на 2 юни е дългогодишна традиционна инициатива на фондацията.