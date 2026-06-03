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Няма да вземат по 2 евро от пенсионер, но за новите няма да има ковид бонус

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"Прогресивна България" се отказа от две от трите си мерки за бюджета. Снимка: Румяна Тонева

Управляващите се отказаха да вземат по две евро от пенсионер, но новите пенсии ще са без ковид бонуса. Това обяви председателят на временната бюджетна комисия Константин Проданов, след като малко по-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че пенсиите и майчинството няма да се пипат.

Така "Прогресивна България" се отказа от две от общо трите си предложения за решаване на бюджетните промени - за пенсиите и за държавния дълг. Остана само намаляването на партийната субсидия.

Константин Проданов
Константин Проданов Снимка: Румяна Тонева

Минималната пенсия ще е 347,51 евро от 1 юли. Тя ще се вдигне със 7,8% от сегашния размер - 322,37 евро. Така за нея няма да важи предложението ковид добавките да не се осъвременяват. Въпреки това над 800 хил. пенсионери ще останат официално бедни от 1 юли. На тях няма да им стигнат 43,12 евро, за да минат официалната линия на бедност от 390,63 евро.

От 1 юли тази година във формулата за пенсиите вече няма да се включва т. нар. ковид добавка от 30,68 (старите 60 лв.).

Не всички пенсионери ще умрат от глад без тези 2 евро на месец, каза Константин Проданов на заседанието на комисията вчера. Той обясни, че нямало нищо да се взема, защото пенсиите се вдигали по швейцарското правило, а ковид бонусът нямал нищо общо с индивидуалния принос на хората, а ковид отдавна минал.

"Прогресивна България" се отказа от две от трите си мерки за бюджета.
Константин Проданов

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