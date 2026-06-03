Столични митничари задържаха 96 кг тютюн за наргиле

Митническите служители на ТД Митница София задържаха 96 кг контрабанден тютюн за наргиле, укрит в товарен автомобил, влизащ в България от Сърбия. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 30.05.2026г. на трасе "Входящи товарни МПС" на Митнически пункт Калотина пристига товарна композиция. Водачът й е попитан дали има да декларира стоки и валути ценности и той не декларира нищо, освен стоката описана в митническата декларация. Превозното средство е насочено за рентгенова инспекция, при която са отбелязани три зони за физическа проверка. В маркираните зони митническите служители констатират множество кашони с различни надписи. При отварянето на един от кашоните е установено наличието на кутия с тютюн за наргиле и превозното средство е насочено за щателна митническа проверка. При проверката е констатирано общо количество от 96 кг тютюн за наргиле от различни марки и разновидности.

Контрабандната стока е задържана.