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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22968752 www.24chasa.bg

Столични митничари задържаха 96 кг тютюн за наргиле

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Тютюн за наргиле СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Митническите служители на ТД Митница София задържаха 96 кг  контрабанден тютюн за наргиле, укрит в товарен автомобил, влизащ в България от Сърбия. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 30.05.2026г. на трасе "Входящи товарни МПС" на Митнически пункт Калотина пристига товарна композиция. Водачът й е попитан дали има да декларира стоки и валути ценности и той не декларира нищо, освен стоката описана в митническата декларация. Превозното средство е насочено за рентгенова инспекция, при която са отбелязани три зони за физическа проверка. В маркираните зони митническите служители констатират множество кашони с различни надписи. При отварянето на един от кашоните е установено наличието на кутия с тютюн за наргиле и превозното средство е насочено за щателна митническа проверка. При проверката е констатирано общо количество от 96 кг тютюн за наргиле от различни марки и разновидности.

Контрабандната стока е задържана.

Тютюн за наргиле СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

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