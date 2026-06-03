Четирима души са задържани при полицейска операция срещу дрогата в Силистра

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Четирима души са задържани при специализирана полицейска операция срещу престъпления, свързани с наркотици, проведена вчера в област Силистра, съобщиха от местната дирекция на МВР.

Две жени на 20 и 21 години са били задържани за незаконно държане на високорискови наркотични вещества. Те са установени в Силистра от служители на сектор „Криминална полиция“ към Районното управление. При извършени лични обиски у тях са открити съответно 1,9 грама и 1,7 грама канабис, идентифициран с полеви наркотест.

В областния град е установен и 18-годишен мъж, у когото са открити 25 електронни цигари тип вейп, които по първоначални данни съдържат психоактивни вещества. Извършен е полеви наркотест, като предстои назначаването на физико-химична експертиза.

Късно вечерта в Тутракан криминалисти са проверили 37-годишен мъж от Варна. При личен обиск и претърсване на хотелската му стая са намерени 4,3 грама суха листна маса и 1,4 грама кристално вещество, реагирали съответно на канабис и метамфетамин при полеви наркотест.

Наркотичните вещества са иззети, а четиримата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани четири досъдебни производства, а разследването продължава.

В края на миналата седмица в Силистра също беше проведена специализирана полицейска операция срещу престъпления, свързани с наркотични вещества. При нея двама мъже бяха задържани за срок до 24 часа за незаконно държане на високорискови наркотични вещества.