Кола с петима младежи се вряза в стълб до детска площадка със 130 км/ч (Видео, снимки)

Лек автомобил с петима младежи отсече бетонен стълб в Русе. Инцидентът е станал малко преди 4 часа тази нощ. Живущи в района споделят , че са чули ужасяващ тътен и са останали без ток, съобщава "Русе Медиа". СНИМКА: Русе Медиа

Лек автомобил „Фолксваген", движещ се по ул."Згориград", не е успял да вземе левия завой в края на улицата, продължил е направо и се е врязал в основата на бетонния стълб. Стълбът е паднал на пътното платно, а автомобилът е отскочил от удара и е навлязъл частично на детската площадка, която се намира точно на въпросния завой. СНИМКА: Русе Медиа

Хора, които са били на място на инцидента, разказаха, че в автомобила са пътували двама младежи и три момичета. Всички са се държали адекватно, а шофьорът е споделил, че е имал проблем със спирачките. Според думите на очевидци, младежът е казал, че около транжорната се е движил със скорост от 130 км/час и непосредствено преди завоя спирачките са отказали, поради което се е врязал в стълба. СНИМКА: Русе Медиа

На мястото на инцидента са дошли веднага няколко екипа на полицията. Няма пострадали сред младежите, а водачът е откаран в болница за кръвна проба. СНИМКА: Русе Медиа

Майки с деца от района отново поставиха проблема с безопасността на детската площадка, която се намира в края на дълга права улица и където нееднократно са ставали катастрофи. Преди време е имало предпазна мантинела, но поради решение на Комисията за организация и безопасност на движението тя е била премахната и в момента безопасността на майки и деца се осигурява единствено чрез четири гуми, поставени от живущите. Хората от квартала настояват за „легнал полицай" и връщане на мантинелата на първо време, а в дългосрочен план биха искали площадката да бъде изместена встрани, където преди години е имало такава площадка. СНИМКА: Русе Медиа