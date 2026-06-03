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Шофьор подхвърли 50 евро подкуп при технически преглед на колата му в Хасково

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Евро банкноти Снимка: Pixabay

Мъж е задържан за срок до 24 часа, след като е направил опит да подкупи служители на сектор „Пътна полиция" към Областната дирекция на МВР в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Случаят е станал във вторник по обяд по време на технически преглед на автомобил „Ситроен". Водачът оставил превозното средство на канала за проверка, но бил връщан няколко пъти от служителите, тъй като автомобилът бил с пет места за сядане, а според изискванията трябвало да бъде със седем плюс едно места, предава БТА.

За да премине безпрепятствено техническата проверка, мъжът оставил банкнота от 50 евро в багажника на автомобила. Служителите уведомили компетентните органи, а водачът бил задържан. По случая е образувано бързо производство.

Подобен случай бе регистриран и преди година в региона. Тогава Окръжният съд в Хасково наложи условна присъда от осем месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок и глоба от 1000 лева на 38-годишен мъж от Свиленград, който направил опит да подкупи полицейски служител, за да избегне съставянето на акт за установяване на административно нарушение.

Евро банкноти Снимка: Pixabay

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