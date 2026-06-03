Демерджиев пусна видео от акцията срещу фентанила на СДВР, иска арести на дилъри и разбити наркоканали

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Задържани дилъри и разбити канали, а не хванати наркозависими. Това е показателят, който вътрешният министър Иван Демерджиев изисква в борбата срещу дрогата, съобщи той във фейсбук профила си. И илюстрира публикацията в видео от акцията на СДВР в столичния кв. "Факултета". Там бяха задържани 11 души с над 700 дози фентанил, метамфетамин и кристали. Обвинени са трима дилъри, които разпространявали смъртоносната дрога от сергия в квартала.

Ето и цялата публикация на вътрешния министър:

Войната с наркоразпространението няма да остане само на думи!

Единадесет души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция към СДВР срещу разпространението на наркотични вещества, проведена на територията на столичния квартал „Факултета".

Открити и иззети са над 700 дози фентанил, метамфетамин и кристали, както и други наркотични вещества, подготвени за улично разпространение.

Продължаваме в съшия дух! Ще изисквам резултати. Задържани дилъри и разбити канали, а не наркозависими. Това ще е показател за успех.