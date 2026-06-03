ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министърът на отбраната: Имаме достатъчно въоръжен...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22969222 www.24chasa.bg

Удължиха ареста на 17-годишния, ударил с метална лопата кмета на село Вирове

Камелия Александрова

[email protected]

1060
„Задържане под стража до 72 часа" е наложена на 17-годишен от село Вирове, нанесъл средна телесна повреда на кмета на селото

Мярка за неотклонение „Задържане под стража до 72 часа" е наложена на 17-годишен от село Вирове, нанесъл средна телесна повреда на кмета на селото.
На 01.06.2026 г. около 11,00 ч. след проведени бързи оперативно-издирвателни мероприятия служители от Участък „Огоста" при Районно управление – Монтана задържали 17-годишен от село Вирове, който причинил средна телесна повреда с метална лопата на кмета на с. Вирове.

Същият ден имало сигнал за силна музика. Дома на момчето бил посетен от полиция, а то решило, че кметът на селото го е наклеветил и го ударил.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от НК. По искане на наблюдаващия прокурор мярката за задържане на извършителя е продължена до 72 часа. Работата по случая продължава.

„Задържане под стража до 72 часа" е наложена на 17-годишен от село Вирове, нанесъл средна телесна повреда на кмета на селото

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание