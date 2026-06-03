Удължиха ареста на 17-годишния, ударил с метална лопата кмета на село Вирове

Мярка за неотклонение „Задържане под стража до 72 часа" е наложена на 17-годишен от село Вирове, нанесъл средна телесна повреда на кмета на селото.

На 01.06.2026 г. около 11,00 ч. след проведени бързи оперативно-издирвателни мероприятия служители от Участък „Огоста" при Районно управление – Монтана задържали 17-годишен от село Вирове, който причинил средна телесна повреда с метална лопата на кмета на с. Вирове.

Същият ден имало сигнал за силна музика. Дома на момчето бил посетен от полиция, а то решило, че кметът на селото го е наклеветил и го ударил.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от НК. По искане на наблюдаващия прокурор мярката за задържане на извършителя е продължена до 72 часа. Работата по случая продължава.