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И днес сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко области в страната

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В нито една от проверените сгради не са открити бомби. Снимка: pixabay

Сигнали за бомби са получени в училища и детски градини в няколко области в страната и днес, когато е националното външно оценяване на четвърти клас по български език. От МВР посочиха, че такива има в областите  Благоевград, Стара Загора, Плевен и Пловдив. 

Те са получени и се разглеждат и проверяват, основни са за училища, казаха от вътрешното ведомство. И посочиха, че се действа по протокол. При него се прави анализ на риска и евакуация не винаги се налага. При проверените училища няма открито взривно устройство.

От МВР не уточниха колко са сигналите и как са получени.

Вчера имаше над 70 сигнала за "мини" в училища и детски градини. Те бяха пратени от италиански мейл, а от текста се подразбираше, че авторът не е българин. Той бе преведен с изкуствен интелект или онлайн инструмент. Подозренията падаха върху чужденци, които се забавляват, но не се изключва и българи да автори на мейлите. 

Засега не е ясно дали днес става въпрос за същия автор или вдъхновили се имитатори.

В нито една от проверените сгради не са открити бомби. Снимка: pixabay

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