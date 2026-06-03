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Сигнали за бомби затвориха детските градини в селата Браниполе и Брестовица край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Сигнал е подаден и на спешния телефон 112. СНИМКА: АРХИВ

Малчуганите и персоналът са изведени

Сигнали за поставени бомби са изпратени в две детски градини на територията на Община „Родопи", съобщиха от администрацията. Съобщенията са изпратени малко след 9 часа тази сутрин на дублиращ имейл на детска градина „Синчец" в Браниполе и на електронната поща на забавачката „Първи юни" в Брестовица.

Уведомени са ръководството на Община „Родопи", Първо районно в Пловдив и управлението на МВР в Стамболийски, ДАНС, подаден е и сигнал на националния телефон 112.

Директорите са действали по плана за противодействие на тероризма, като децата и персоналът са били изведени на безопасно място. В момента сигналите се проверяват.

Сигнал е подаден и на спешния телефон 112. СНИМКА: АРХИВ

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