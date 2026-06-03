Бойко Рашков: Олег Невзоров не иска в Украйна, за да не го мобилизират, в Турция е

Изпълнителният директор на корпорация КУБ Олег Невзоров е в Турция, съобщи депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков. В петък той разказа, че е преминал Румъния на 28 май, а информацията за южната ни съседка е от вчера. В момента Невзоров се издирва.

КУБ е собственик на незаконния луксозен комплекс в местността "Баба Алино" край Варна, където на четири парцела се ширят над 90 постройки. 160 души - главно украинци, но и българи, може би ще загубят жилища и средства.

Рашков предположи, че Невзоров не иска да се прибере в Украйна, защото е на 40 години и подлежи на мобилизация. Коментира, че е видимо здрав, така че е възможно да е дезертирал от войната.

"Прокуратурата е "съдействала" на незаконните строежи в Баба Алино - чрез бездействие е съдействала това да продължи необезпокоявано", каза Рашков. Започнало е разследване на случая "за документно престъпление, за съставяне и използване на неистински документи, които се използвани пред съответните служби - службата по кадастър, службата за местни данъци такси във Варна, с цел тези документи да послужат за евентуално узаконяване на незаконно изградените постройки".

Сутринта от КУБ публикуваха във фейсбук разрешение за изработване на Подробен устройствен план от 2025 г. При претърсването на офисите им са иззети всички компютри и документи.

Предполагам, че Невзоров е в много тясна връзка с посланик Олесия Илашчук, каза Рашков. В отговор на репортерски въпрос той се съгласи, че разговор с нея във външното ни министерство не би бил излишен. Преди ден тя отказа да коментира случая с мотива, че това са фалшиви новини. Само отрече Невзоров да се крие в украинското посолство или да е искал закрила.