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Валентин Златев: Всички мои сделки са извършени при стриктно спазване на законите

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ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ

Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство.  Това съобщиха от офиса на бизнесмена Валентин Златев в своя позиция.

Ето какво гласи тя: 

Във връзка с публично проявения интерес по отношение на имотни сделки, осъществени от г-н Валентин Златев, категорично заявяваме:

Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и на техните изменения и допълнения. Това е видно и от документите по сделките.     

По-рано днес "Демократична България" прати сигнал до прокуратурата и ДАНС във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Руската федерация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ

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