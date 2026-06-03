Валентин Златев: Всички мои сделки са извършени при стриктно спазване на законите

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Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство. Това съобщиха от офиса на бизнесмена Валентин Златев в своя позиция.

Ето какво гласи тя:

Във връзка с публично проявения интерес по отношение на имотни сделки, осъществени от г-н Валентин Златев, категорично заявяваме:

Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и на техните изменения и допълнения. Това е видно и от документите по сделките.

По-рано днес "Демократична България" прати сигнал до прокуратурата и ДАНС във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Руската федерация.