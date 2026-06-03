Пловдивски адвокат за втори път поиска незаконна процедура за умишлено убийство в Съединение

Апелативният съд в Пловдив вече веднъж върна делото, защото присъдата беше намалена с една трета въпреки забраната в НПК

Пловдивският адвокат Георги Кременаров за втори поиска подсъдимият за умишлено убийство в Съединение негов клиент Тошко Христосков да признае фактите от обвинителния акт, с което да заслужи намаляване на наказанието с една трета. Това е недопустима по Наказателно-процесуалия кодекс процедура, в чийто член 369а се казва, че този тип съкратено съдебно следствие не се прилага при умишлено причиняване на смърт. На 5 януари т. г. Христосков призна вината си и получи присъда от 12 г. затвор след редукцията с една трета. Апелативният съд отмени наказанието като постановено против правилата.

Въпреки това Кременаров настоя за същата процедура и днес, но новият състав на Окръжния съд отхвърли искането му. В крайна сметка делото ще протече само с изслушване на вещите лица, свидетели няма да се разпитват. Следващото заседание по делото е на 23 юни т. г.

Тошко Христосков и Стойко Джуджев работели заедно в кравеферма в Съединение На 1 април м. г. пили, после Христосков започнал да налага Джуджев с дървен сап. Оставил го да лежи в кръв, легнал и заспал до трупа, а на сутринта се опитал да заличи петната с вар. Христосков признава, че е извършил престъплението. Той вече е осъждан - за кражба. Ходил е на училище до 3 клас, има 4 деца.

Майката на Джуджев иска от него обезщетение от 80 000 евро за смъртта на сина си.