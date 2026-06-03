Румен Спецов: Продължавам да изпълнявам задълженията, за които съм назначен

Не съм уведомен за тези решения и продължавам да изпълнявам задълженията, за които съм назначен. Това каза Румен Спецов, след като Румен Радев обяви, че МС ще разгледа решение за смяната му като особен управител на „Лукойл".

На заседание на Министерския съвет ще бъде разгледано предложение за освобождаването на Спецов като особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим". По думите на Радев предложението е внесено от министъра на икономиката и вече е разгледано от Съвета по сигурността.

В интервю за "24 часа" наскоро Спецов посочи, че няма риск от недостиг на нефт за България и доставките у нас не зависят от ситуацията в Ормузкия проток. Рафинерията в Бургас има запаси за поне 90 дни и тя работи с различни видове нефт след наложените санкции срещу доставките на руски петрол.

Институтът на особения търговски управител беше въведен през ноември 2025 г. чрез промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. Законодателните изменения бяха приети във връзка с дружествата на руската компания „Лукойл" след наложените санкции от САЩ, Великобритания и Европейския съюз.

В края на май от „Прогресивна България" внесоха законодателни промени, насочени към ограничаване и реформиране на режима на особения търговски управител на предприятията на „Лукойл" в България. Сред предложенията е управителят да представя ежемесечни отчети за дейността си пред министъра на икономиката и индустрията в срок до седем дни след края на съответния месец.

Законопроектът предвижда и допълнителен съдебен контрол върху действията на особения управител, особено при разпореждане с имущество, акции или дялове на предприятия със значение за националната и енергийната сигурност.

Според предложенията разпоредителни сделки, извършени в нарушение на законовите ограничения, ще бъдат обявявани за нищожни и няма да пораждат правно действие след съдебно установяване на нарушението. Право да поискат обявяването на подобни сделки за нищожни ще имат министърът на икономиката, прокуратурата, Министерският съвет, акционери, съдружници, еднолични собственици на капитала, както и дружествата, които оперират инфраструктура или съхраняват и търгуват с нефт и нефтопродукти.