Заплаха за бомба и в училище в девински квартал

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Постъпил е сигнал за поставено взривно устройство в ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в девинския квартал "Настан", получен по електронна поща.

Днес се провежда изпит по национално външно оценяване. "Изпитът е преминал нормално. Сигналът, постъпил на електронния адрес на училището, е видян след като изпитът приключил. Колегите са уведомили полицията и се извършват необходимите действия съгласно установената процедура", каза началникът на Регионалното управление на образованието в Смолян Никола Запрянов.