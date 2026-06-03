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Заплаха за бомба и в училище в девински квартал

Валентин Хаджиев

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изпитът по националното външно оценяване в училището в село Настан е протекъл нормално. Снимка: Фейсбук на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. Настан.

Постъпил е сигнал за поставено взривно устройство в ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в девинския квартал "Настан", получен по електронна поща.

Днес се провежда изпит по национално външно оценяване. "Изпитът е преминал нормално. Сигналът, постъпил на електронния адрес на училището, е видян след като изпитът приключил. Колегите са уведомили полицията и се извършват необходимите действия съгласно установената процедура", каза началникът на Регионалното управление на образованието в Смолян Никола Запрянов.

изпитът по националното външно оценяване в училището в село Настан е протекъл нормално. Снимка: Фейсбук на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. Настан.

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