Забраниха къпането в реки и водоеми в община Гоце Делчев

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Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов издаде заповед, с която забранява къпането във всички водни площи на територията на общината, съобщиха от общинската администрация. Мярката има за цел предотвратяване на инциденти през летния сезон, предава БТА.

Съгласно заповедта къпането е забранено във всички водоеми, реки, канали и други водни площи на територията на общината, тъй като те не отговарят на изискванията за използване за къпане, плуване и водни спортове.

Разпоредено е на видни места край микроязовири, реки, канали и водоеми да бъдат поставени предупредителни табели с надпис „Къпането забранено", информират от Община Гоце Делчев.

Периодични проверки по изпълнението на мерките ще се извършват от Българския Червен кръст и Районното управление на МВР в Гоце Делчев. От Общината посочват, че всички общински и държавни учреждения, търговски дружества, кооперации, организации и физически лица на територията на общината са длъжни да спазват изискванията.

Нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност съгласно действащото законодателство.

В края на март кметът на община Гоце Делчев издаде заповеди, с които въведе забрана за паша на селскостопански животни в обработваеми площи, както и мерки за противопожарна безопасност.