Йотова за дефицита: Има още много мини, които ще гърмят под краката на управляващите

Този финансов недостиг не се е трупал в последните месеци, въпросът е какъв е бил, когато сме влезли в еврозоната, попита държавният глава

Дали не се е действало на принципа "След мен и потоп", коментира още тя

Всички трябва да сме солидарни за мерките за известни съкращения - като се започне от политическата класа и институциите. Става въпрос за незаети бройки. Съкращенията няма да са в такава голяма степен, както бяха обявени в началото.

Това заяви в Пловдив президентът Илияна Йотова за стъпките, които трябва да бъдат предприети за справяне с дефицита в бюджета. Тя е категорична, че вижда как правителството няма намерение да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката за майчинство, която определи като най-добрата в Европа.

"Предстои да видим какво ще решат, но стъпките са обнадеждаващи. И познавайки господин Радев и неговата твърдост смятам, че ще остане верен докрай на това, което се предлага", каза Йотова. По думите ѝ има още много мини, които ще гърмят под краката на управляващите и скрити фактури, които тя се надява да излязат по-скоро.

"Очевидно този дефицит не се е трупал през последните месеци. Поставя се и големият въпрос какъв е бил той, когато сме влизали в еврозоната", заяви президентът. Йотова добави, че днес ще чуе доклад на Европейската комисия, който дава оценка на всички държави в еврозоната. "Вярвам на министър-председателя, че първо ще се погрижат за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими", каза тя.

Според президента трябва да стане ясно каква е причината за големия дефицит. "Ще видим какво се предлага първо в удължителния бюджет, а след това и в другия. Но пак казвам, мерките, които сега се предлагат, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка къде са най-големите пробойни. Искам да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са значителни сумите. Как, кога, срещу какво са изразходвани. Не искам да споменавам, но дали не се е действало на принципа "След мен и потоп"?. Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията достатъчно убедителни", посочи Илияна Йотова.