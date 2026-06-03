Арести за източване на здравната каса и НОИ в Пловдив

Арести са извършени при образувано досъдебно производство за извършени престъпления, свързвани с източване на средства от Здравната каса и бюджета на НОИ в особено големи размери, съобщиха от прокуратурата в Пловдив. Има задържани и привлечени като обвиняеми, но на този етап от държавното обвинение не уточняват колко са те.

Подробности ще бъдат дадени по-късно днес на брифинг, в който ще участват окръжният прокурор Ваня Христева, заместникът й Димитър Пехливанов, шефът на пловдивската дирекция на МВР ст. комисар Васил Костадинов и комисар Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция".