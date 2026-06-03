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Заместник-министър Ива Кечева: Съдебното обучение трябва да отговаря на новите технологични и обществени предизвикателства

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„Съдебното обучение трябва да отговаря на реалностите на бързо променящия се свят, в който новите технологии, изкуственият интелект и киберсигурността вече са част от ежедневната правна практика“, заяви заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева.

Тя приветства участниците в деветата среща на Мрежата на институтите за съдебно обучение на Югоизточна Европа, организирана от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Регионалния съвет за сътрудничество.

Кечева подчерта, че непрекъснатото обучение, иновациите и международното сътрудничеството са от съществено значение за развитието на съвременните съдебни системи. По думите ѝ Мрежата се е утвърдила като важен форум за обмен на опит и добри практики, който подпомага професионалното развитие на младите съдии, прокурори и следователи в региона.

„Националният институт на правосъдието е ключов партньор в подготовката и развитието на магистратите и може да продължи да разчита на институционалната подкрепа на Министерството на правосъдието“, допълни заместник-министърът.

Директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева акцентира върху необходимостта обучителните институции да изграждат „цифров мост“ между правосъдието и обучението и да насърчават по-тясното партньорство в региона.

Ръководителят на дирекция „Политики“ в Регионалния съвет за сътрудничество Павле Янкович отбеляза, че правосъдието е в процес на дълбока трансформация и че новите технологии създават възможности за по-голяма прозрачност, по-ефективен обмен на информация и по-добър отговор на съвременните предизвикателства.

В рамките на форума представители на институции за съдебно обучение от Югоизточна Европа обсъждат използването на изкуствения интелект, развитието на цифровите инструменти в правосъдието и добрите практики в обучението на магистрати.

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